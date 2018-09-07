"Крымские грозы очень мощные": на полуострове бушевал смерч, опубликованы фото

В Крыму бушевал смерч / instagram.com/stacy_fok

В четверг, 6 сентября, вечером в захваченном Российской Федерацией Крыму была непогода — шел сильный дождь и был смерч.

Смерч люди видели в Феодосии, а также в Судаке и поделились в Instagram снимками, на котором он запечатлен.

"Крымские грозы очень мощные... вечер впечатлил громыхающим и мерцающим молниями небом, а по морю прошло два огромных смерча!!! В жизни не видела ничего подобного!!!", — написала Анастасия Фокина.

"Боже, это было ужасно страшно", — прокомментировала смерч его очевидица _yagodka____.

Снимки природного явления опубликовала и upycuk_ya, она коротко прокомментировала их — "смерч в Крыму".

Напомним, в июле в Беляевском районе Одесской области бушевал смерч, пострадал 14-летний мальчик — потоки воздуха подняли подростка вверх на несколько секунда, а потом он упал на землю.