Подросток оказался в воздухе. На Одесчине бушевал смерч, пострадал человек: видео

В Беляевском районе Одесской области бушевал смерч, пострадал 14-летний мальчик.

Потоки воздуха подняли подростка вверх на несколько секунда, а потом он упал на землю, свидетельствует видео, опубликованное на странице "Думская ТВ" в Facebook.

"В Беляевском районе Одесской области 14-летний подросток пострадал в результате смерча. Он получил травмы лица", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что на пляже в селе Приморское Килийского района Одесчины отдыхающие заметили смерч над поверхностью моря. Видео, на котором запечатлено природное явление, можно посмотреть здесь.