В Харькове возле торгового центра бушевал смерч, опубликовано видео

В областном центре потоки воздуха подняли высоко вверх мусор.
В Харькове у одного из торгово-развлекательных центров возле дороги засняли на видео смерч.
Природное явление было видно у ТРЦ "Французский бульвар", говорится в подписи под роликом, опубликованным "Ху*вым Харьковом" в своем YouTube-канала.
На видео видно, что потоки воздуха подняли высоко вверх песок, пыль и мусор.
Внимание, на ролике есть ненормативная лексика!
Напомним, в июле в Беляевском районе Одесской области бушевал смерч, пострадал 14-летний мальчик — потоки воздуха подняли подростка вверх на несколько секунда, а потом он упал на землю.