В Харькове возле торгового центра бушевал смерч, опубликовано видео

В Харькове у ТРЦ бушевал смерч / Скриншот видео с youtube.com

В Харькове у одного из торгово-развлекательных центров возле дороги засняли на видео смерч.

Природное явление было видно у ТРЦ "Французский бульвар", говорится в подписи под роликом, опубликованным "Ху*вым Харьковом" в своем YouTube-канала.

На видео видно, что потоки воздуха подняли высоко вверх песок, пыль и мусор.

Внимание, на ролике есть ненормативная лексика!

Напомним, в июле в Беляевском районе Одесской области бушевал смерч, пострадал 14-летний мальчик — потоки воздуха подняли подростка вверх на несколько секунда, а потом он упал на землю.