Смерч в Украине: синоптик назвала причину опасного погодного явления

В Украине смерч возможен из-за температурных контрастов и высокой влажности, сообщила синоптик / Скриншот видео с facebook.com/natala.nata.35

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине сложная погода с опасными метеоявлениями вплоть до смерча возможна на северо-западе, в частности, в Винницкой области.

В нашей стране были погодные условия, благоприятные для образования смерчей, написала эксперт в Facebook.

Синоптик отметила, что несколько дней были значительные температурные контрасты, длительное время шел дождь, и воздух насытился влагой.

"Только сегодня (в четверг, 16 мая — Ред.) Днем — от +10 градусов на западе до почти +30 градусов на юге и востоке. Плюс — воздух насыщен влагой…", — добавила Диденко.

Эксперт подчеркнула, что именно полоса Винницкая область — Житомирщина является разделительной между этими контрастами, поэтому вдоль нее и рядом могут наблюдаться мгновенно сильные ливни, грозы, град и даже смерч.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлен смерч в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

Торнадо в Пилиповичах сьогодні Опубликовано Natalia Nata Четверг, 16 мая 2019 г.

Напомним, в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в мае 2019 года в нашей стране температура воздух будет немного выше средних многолетних значений. Синоптики предупреждали, что в этом месяце в Украине больше всего осадков ожидается в Карпатах.

Позже народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране июнь начнется с дождей и прохладной погоды, с 6 числа температура резко подскочит, а с 17-го начнется вторая волна похолодания.