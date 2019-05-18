Смерч на Житомирщине снес более 100 гектаров леса, опубликованы фото

На Житомирщине смерч снес свыше 100 гектаров леса, сообщили в местом управлении лесного и охотничьего хозяйства / zt-lis.gov.ua

В Новоград-Волынском районе Житомирской области бушевавший смерч за считанные минуты снес более 100 гектаров леса.

Гибель такого количества деревьев может быть оценена как чрезвычайная ситуация местного масштаба, сообщили в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

По его данным, смерч, в частности, пронесся через поселки городского типа Емильчино и Городница.

"…стихия сумела уничтожить разновозрастные лиственные и хвойные насаждения и разрыть теплицы по выращиванию посадочного материала", — сообщили инженеры Городницкого и Новоград-Волынского лесных хозяйств.

Ранее сообщалось, что в Новоград-Волынском районе Житомирщины был смерч. Синоптик Наталья Диденко писала, что в Украине были погодные условия, благоприятные для образования смерчей — несколько дней наблюдались значительные температурные контрасты, длительное время шел дождь, и воздух насытился влагой.