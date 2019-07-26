Посол ЕС считает Холодницкого главной проблемой в работе САП

По словам Мингарелли, сотрудничество НАБУ и САП просто необходимо / УНИАН

Посол Евросоюза в Украине Хюг Мингарелли считает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура не работает должным образом из-за ее руководителя Назара Холодницкого.

"Что же касается САП – здесь ясно, что проблемы связаны лично с господином Холодницким. Не моя работа решать, надо ли его менять или нет, но очевидно, что руководитель САП должен быть способен поддерживать хорошее сотрудничество с НАБУ, чего сейчас нет", - сказал посол ЕС в интервью Европейской правде.

Также Мингарелли обратил внимание на то, что Национальное агентство по предотвращению коррупции по какой-то причине не может запустить автоматическую верификацию е-деклараций.

"Это задача Украины – сделать необходимые шаги, чтобы проверка деклараций заработала", - считает он.

В то же время претензий к НАБУ у посла ЕС нет. По его словам, ведомство "работает в целом хорошо". Кроме того, посол выразил надежду, что Высший антикоррупционный суд начнет работу с 5 сентября.

"Мы также надеемся, что Верховный суд начнет приносить результаты. В том смысле, что он начнет работать как положено и как стоило ожидать от реформированного Верховного суда", - сказал Мингарелли.

Напомним, в апреле в команде тогда еще кандидата в президенты Владимира Зеленского заявляли, что в случае, если НАБУ и САП не покажут совместный результат, возможен перезапуск антикоррупционных органов.