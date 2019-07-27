Украину раскалит до +34 градусов: синоптик предупредила об африканской жаре

В Украине ожидается до +34 градусов

В воскресенье, 28 июля, в Украине установится жаркая погода: температура воздуха достигнет + 29 + 34 градусов на юге, + 26 + 32 градусов в большинстве областей и + 26 + 29 градусов на Черниговщине и Сумщине.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 28 июля в Украине дождей практически не будет, локальные осадки возможны вдоль Карпат и на Прикарпатье.

Она отметила, что в Киеве погода в воскресенье ожидается солнечной, сухой и жаркой, предполагается + 28 + 31 градус.

/ wxcharts.com

"29-30 июля еще попечет, 31 июля-1 августа начнется очередное похолодание", - написала она в Facebook.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августе.