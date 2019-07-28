Украинцев предупредили об ухудшении самочувствия из-за погоды

Комфортная, на первый взгляд, погода может стать причиной стресса / Телеграф

В Укргидрометцентре заявили, что, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине с 28 июля по 1 августа будут фиксироваться преимущественно комфортные погодные условия, однако даже они способны спровоцировать перепады эмоциональной активности.

"Субкомфортные погодные условия будут фиксироваться в вечерние часы вторника, в утренние часы среды и вечером в четверг. Во время субкомфортных погодных условий человек чувствует умеренную теплонагрузку, субъективное теплоощущения - очень тепло", - сообщает Укргидрометцентр.

Восприимчивые к погодным перипетиям люди могут испытывать снижение трудоспособности, сонливость, снижение внимательности и даже проблемы с иммунитетом.

"Могут наблюдаться перепады эмоциональной активности, снижение внимания и работоспособности, повышенная сонливость. Терморегуляторная нагрузка слабая, отмечается как - "прохладно", может наблюдаться ухудшение самочувствия, эмоциональная неустойчивость, возрастает возбудимость и раздражительность, снижение иммунитета", - сообщили синоптики.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в конце июля — в начале августа в Украине серьезно похолодает. Ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на июль-2019 — погода на месяц не прогнозировалась очень необычной.