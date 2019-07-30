Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг: главные изменения

Президент подписал указ о развитии электронных услуг / president.gov.ua

В соответствии с указом президента Владимира Зеленского "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам", в Украине предусмотрено первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.

В чем суть указа о развитии электронных услуг

Указ Зеленского направлен на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.

"Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из которых функционируют абсолютно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например, в строительной или земельной сферах", - подчеркнул советник президента Украины Михаил Федоров.

Читайте такжеКабмин анонсировал электронную систему соцподдержки украинцев E-SocialПо его словам, аудит реестров и дальнейшее их упорядочение, распространение единого идентификатора физического лица для связывания данных из разных реестров и внедрение электронного взаимодействия позволит не требовать от граждан постоянно одну и ту же информацию и различные справки и значительно упростить все государственные услуги.

"Прозрачная и надежная работа госреестров будет залогом безопасного развития бизнеса и эффективного управления страной в целом", - добавил советник главы государства.

Главные изменения в сфере электронных услуг

В то же время указ президента предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации о себе в государственных реестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетные электронные государственные услуги. Так, указом в первую очередь предполагается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "еМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрацией физического лица в качестве налогоплательщика при первом оформлении паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и т.п.

Читайте такжеБесплатные лекарства, диагностика и электронный формат: в Украине стартует новый этап медреформы"Сейчас мы проводим исследования относительно коррупции в сфере административных услуг. Уже точно можно сказать, что это миллиарды гривен в год из карманов украинцев. Поэтому мы сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь ввести их предоставление в режиме онлайн. Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном веб-сайте", - сообщил Федоров.

Указ Зеленского: старт электронных выборов и электронной переписи населения

Также указом начинается работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.

Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

"Отсутствие у граждан средств eID является ключевым барьером на пути развития е-услуг и цифровой экономики в целом. Уже осенью этого года мы планируем начать выдачу паспортов в виде ID-карточек сразу с электронной подписью, но приоритет делаем на внедрении и масштабировании таких инновационных подходов, как MobileID и SmartID, а также других альтернативных средств. Чтобы каждый украинец смог как можно быстрее ощутить преимущества цифровых преобразований в стране", - отметил советник президента.

Напомним, ранее в Украине ввели новую электронную услугу.