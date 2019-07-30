Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг: главные изменения

30 июля 2019, 11:05

В Украине начинается работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения.

Владимир Зеленский
Президент подписал указ о развитии электронных услуг / president.gov.ua

В соответствии с указом президента Владимира Зеленского "О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам", в Украине предусмотрено первоочередное проведение полного аудита работы государственных реестров.

В чем суть указа о развитии электронных услуг

Указ Зеленского направлен на упорядочение и обеспечение прозрачности работы государственных реестров, развитие современных средств электронной идентификации и внедрение приоритетных для граждан и бизнеса электронных государственных услуг.

"Сегодня в Украине насчитывается более 350 государственных реестров, большинство из которых функционируют абсолютно неэффективно и непрозрачно. Это является главной причиной возникновения рейдерства, коррупции и других схем при предоставлении различных государственных услуг, например, в строительной или земельной сферах", - подчеркнул советник президента Украины Михаил Федоров.

Читайте такжеКабмин анонсировал электронную систему соцподдержки украинцев E-SocialПо его словам, аудит реестров и дальнейшее их упорядочение, распространение единого идентификатора физического лица для связывания данных из разных реестров и внедрение электронного взаимодействия позволит не требовать от граждан постоянно одну и ту же информацию и различные справки и значительно упростить все государственные услуги.

"Прозрачная и надежная работа госреестров будет залогом безопасного развития бизнеса и эффективного управления страной в целом", - добавил советник главы государства.

Главные изменения в сфере электронных услуг

В то же время указ президента предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета получать доступ к информации о себе в государственных реестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетные электронные государственные услуги. Так, указом в первую очередь предполагается реализация электронных услуг, связанных с рождением ребенка (проект "еМалятко"), регистрацией его места жительства, регистрацией физического лица в качестве налогоплательщика при первом оформлении паспорта гражданина Украины, проверкой наличия у водителя документов и т.п.

Читайте такжеБесплатные лекарства, диагностика и электронный формат: в Украине стартует новый этап медреформы"Сейчас мы проводим исследования относительно коррупции в сфере административных услуг. Уже точно можно сказать, что это миллиарды гривен в год из карманов украинцев. Поэтому мы сформировали перечень около 200 наиболее важных услуг для граждан и бизнеса, чтобы в первую очередь ввести их предоставление в режиме онлайн. Каждый украинец сможет видеть наш план и ход реализации этих задач на специальном веб-сайте", - сообщил Федоров.

Указ Зеленского: старт электронных выборов и электронной переписи населения

Также указом начинается работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.

Среди ключевых задач, предусмотренных указом, - ускорение наполнения Единого государственного демографического реестра, который сейчас содержит данные только около 14 млн граждан, и внедрение инновационных средств электронной идентификации.

"Отсутствие у граждан средств eID является ключевым барьером на пути развития е-услуг и цифровой экономики в целом. Уже осенью этого года мы планируем начать выдачу паспортов в виде ID-карточек сразу с электронной подписью, но приоритет делаем на внедрении и масштабировании таких инновационных подходов, как MobileID и SmartID, а также других альтернативных средств. Чтобы каждый украинец смог как можно быстрее ощутить преимущества цифровых преобразований в стране", - отметил советник президента.

Напомним, ранее в Украине ввели новую электронную услугу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
указ Владимир Зеленский электронный реестр
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:10
"Делала, что хотела": муж бросил Лолиту после 9 лет брака
11:09
Ушел из жизни чемпион Олимпиады в Мельбурне
11:05
Зеленский подписал указ о развитии электронных услуг: главные изменения
11:03
В третий раз в истории: средняя зарплата украинцев достигла 400 долларов
11:00
Холопы взбунтовались: около 40% россиян желают, чтобы Путин убрался из Кремля
11:00
Розпочався чат із головою Національного експертно-будівельного альянсу України Віктором Лещинським
10:40
"Фейки и некомпетентность": Супрун ответила Радуцкому на "особенности лечения у представителей разных рас" Видео
10:34
РФ перекрыла четверть Черного моря и заблокировала морское сообщение между четырьмя странами
10:26
"Мастурбирует на Раммштайн": у Лободы без белья разъехались ноги перед Линдеманном
10:26
В поисках дна: курс доллара достиг минимума впервые за несколько лет
10:06
Западные СМИ объяснили, почему США должны постоянно запугивать Россию
09:51
Аваков припечатал Порошенко: "Лжет – как дышит, но по беспределу его кончать нельзя" Видео
09:43
Зек-садист подобрался вплотную к детям Кейт Миддлтон
09:35
В Сенате США Россию предложили додушить более жесткими санкциями Видео
09:28
В российском МИД расплевались ядом по поводу идеи Киева по созданию русскоязычного канала
09:09
Віталій Кулик: Якщо команда Зеленського не скористається отриманим карт-бланшем, вона "спалить" себе швидше, ніж Ющенко і Порошенко
08:59
В команде Зеленского рассказали, как Украина планирует возвращать аннексированный Крым
08:53
Порошенко рассказал, как в ГБР "сливают" данные по уголовным делам Видео
08:33
"Он уже загнулся": в РФ захлебываются желчью из-за планов Украины по созданию русскоязычного канала Видео
08:27
Как украинцы брезгливо выкинули из власти вороватый ширпотреб мнение
08:25
Кива унесся в мечтах по поводу исчезновения Украины Видео
07:55
Рейдерство и давление на суд: СМИ рассказали о новом деле против Порошенко Видео
07:48
Вертолеты, пересчет голосов и "труп врага Пашинского" - чем закончатся выборы на 64-ом округе
07:26
Чего боится Кремль, или Главные заблуждения Украины о России мнение
07:20
Помпео рассказал, что поможет завершить конфликт на Донбассе Видео
06:53
В топку старые элиты: почему вокруг Зеленского сплотилась вся Украина мнение
06:39
"Чай с молоком" - новый модный цвет волос: кому подходит, как окрашивать Фото
06:22
Маринованные помидоры быстрые: самый простой и вкусный рецепт Фото Видео
06:01
Сексологи рассказали, как справиться с зависимостью от просмотра порно
05:39
Черви-людоеды с Нибиру пошли войной на Крым - уфологи
05:22
Диетолог раскрыла важные правила потребления чая Видео
05:04
Психологи выяснили, почему у людей периодически исчезает секс в браке
04:57
Ученые вывели безвредную форму похудения: проще некуда
04:39
СМИ назвали кандидата на должность посла Украины в США
04:23
Посол США поведал, что насоветовал Зеленскому перед его встречей с Трампом
04:14
Меркель смотрела сериал Слуга народа: Климкин раскрыл тайну бундесмамы
03:46
"Перевозбудилась": пышная грудь Наташи Королевой едва удержалась в тесном кожаном корсете Видео
03:21
Секс в будущем: популярная порностудия придумала "капсулу времени" для интима
03:03
Жесткий критик России уходит с поста главы Нацразведки США
02:42
"Раковая опухоль": Эксперт оценил опасность от предоставления Донбассу особого статуса
02:08
На Донетчине члены окружной комиссии исчезли вместе с избирательной документацией
01:46
На Днепропетровщине хулиганы избили полицейского
01:20
2+2 и УНИАН ТВ будут транслировать матчи Украинской Премьер-лиги 2019
00:51
Кровавая бойня в США: копы прихлопнули стрелка Видео
00:34
Поздравления с Днем ангела Марины 2019 – красивые картинки и не только Фото
00:09
Международный день дружбы 2019 – поздравления и открытки Фото
00:00
"Отравление Ющенко": Матиос узнал ключевой факт Видео
29 июля, понедельник
23:30
"Появился фонтан": в Сети сообщили о серьезной аварии в Киеве, опубликовано видео Видео
23:00
Диетолог "убила" миф о фруктовых смузи Видео
22:30
"Был секс": Артем Милевский рассказал, как его "подцепила" Тина Канделаки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять