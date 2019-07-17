Е-пенсия: Кабмин ввел новую электронную услугу

Украинцам нужно будет подавать меньше документов / segodnya.ua

Кабинет министров 17 июля одобрил внедрение в Украине онлайн-услуг в сфере пенсионного обеспечения. Система позволит снизить административную нагрузку на украинцев.

Как сообщает РБК-Украина, при помощи системы е-Пенсия можно будет решить такие вопросы как назначение, перерасчет пенсии, назначение надбавок, пособий, доплат и компенсаций, а также возобновление выплаты пенсии и перевод с одного вида пенсии на другой.

Заместитель председателя Госагентства по вопросам электронного правительства Алексей Вискуб уточнил, что благодаря внедрению электронного взаимодействия количество документов, которые требуются от заявителя, будет уменьшено на 9.

Напомним, 17 июля в правительстве заявили о запуске в Украине Единой информационно-аналитической системы управления социальной поддержкой населения Украины E-Social.