Кабмин анонсировал электронную систему соцподдержки украинцев E-Social

Проект постановления правительство одобрило в ходе заседания 17 июля / УНИАН

В правительстве заявили о запуске в Украине Единой информационно-аналитической системы управления социальной поддержкой населения Украины E-Social. Проект постановления Кабмин одобрил в ходе заседания 17 июля.

Как сообщает РБК-Украина, систему E-Social должны наполнить информацией до 30 сентября 2020 года – этим поручили заняться Министерству социальной политики. E-Social будет содержать данные из уже имеющихся информационных систем, которые используются для предоставления, назначения и выплаты социальной поддержки.

С 1 октября 2020 года Минсоцполитики поручено использовать E-Social во время предоставления, назначения и выплаты социальной поддержки.

Сообщается, что сегодня в Украине функционируют более двух десятков систем для учета получателей социальной помощи и услуг и начисления выплат. Система E-Social должна оптимизировать процессы проведения социальных выплат. Также проект постановления разработан в рамках выполнения соглашения о займе между Украиной и Международным банком реконструкции и развития от 9 июля 2014 года.

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского готовят административную реформу. В планах - сократить количество министерств и центральных органов исполнительной власти, находящихся в сфере влияния министерств.