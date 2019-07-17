Зе-команда готовит масштабную админреформу

Руслан Рябошапка / Офис президента

В Офисе президента Владимира Зеленского готовят административную реформу. В планах - сократить количество министерств и центральных органов исполнительной власти, находящихся в сфере влияния министерств. Об этом на брифинге 17 июля сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Как сообщает РБК-Украина, Рябошапка заявил, что также планируется сократить количество вице-премьеров "без портфелей", которые не возглавляют министерства.

"Работа идет. Речь идет не только о сокращении членов правительства, об уменьшении количества тех вице-премьеров, которые так называемые без портфелей, которые не возглавляют министерства. Речь пойдет также о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые не являются министерствами и которые находятся в сфере управления соответствующих министерств", - сказал Рябошапка.

Заместитель руководителя Офиса президента считает, что административную реформу нужно проводить. Причем, она "должна исходить не из тех принципов, что под человека создается какой-то орган, а наоборот". Рябошапка добавил, что если определенные функции не нужны государству, то и соответствующих органов государственного управления быть не должно.

Как известно, последняя существенная реформа системы министерств и ведомств в Украине произошла в 2010-2011 годах. Реформа проходила на основе указа президента Виктора Януковича после возвращения норм Конституции в редакции 1996 года, которая позволяла президенту создавать государственные органы власти. Тогда были реорганизованы десятки министерств. На основе государственных комитетов были созданы государственные службы и государственные агентства, которые формально подчинены министерствам.