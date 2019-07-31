Маски-шоу на Херсонщине: грабители пытали утюгом бизнесмена и забрали полмиллиона гривен

Пострадал мужчина и его семья – их связали и избили.
В Херсонской области грабители в масках ограбили местного предпринимателя. Они сумели попасть в дом мужчины через окно.
Бизнесмена с семьей связали, избили, пытали нагретым утюгом, и ранили ножом, сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
У предпринимателя украли более полумиллиона гривен, золотые украшения и автомобиль.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).
Ранее в Херсоне сожгли Мерседес чиновника Укртрансбезопасности.