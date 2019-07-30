Ничего святого: мошенник пытался ограбить вдову офицера ВСУ

Мошенник снял с карты вдовы погибшего офицера все деньги / dpchas.com.ua

В Харькове вдова погибшего в ДТП комбата 10-й бригады ВСУ, участника Операции объединенных сил Александра Андриенко стала жертвой мошенников.

Аферист своровал банковские реквизиты жены погибшего и перевел на свой счет все оставшиеся после похорон деньги, которые собирали неравнодушные украинцы, сообщил на своей странице в Facebook волонтер Глеб Бабич.

По его словам, мошенник действовал продуманно – он позвонил волонтеру,который знал Александра, и предложил помощь в организации похорон. Тот рассказал ему подробности о погибшем и сообщил телефон супруги.

"Вдове эта скотина звонила уже подготовленной. Он рассказал, что он от такой-то человека. Вспомнил помощь, которую тот оказывал, для достоверности. Рассказал о целевой помощь для семей погибших, которую он направит семьи Андриенко. А в конце попросил номера телефонов родителей Саши. Мол, надо позвонить им, спросить, может что нужно. Затем у Сашиной жены перестал работать телефон. Преступник заблокировал сим-карту, и заказал восстановление в компании оператора. Через некоторое время все телефоны были заблокированы, а он получил доступ к средствам, собранным для семьи военного", - рассказал Бабич.

Как оказалось, мошенник сумел воспользоваться номером телефона, к которому была привязана банковская карта, и снял оставшиеся деньги. Как это произошло, по какой схеме - разбирается полиция.

К счастью, вдова вовремя забеспокоилась блокировкой номера, обратилась к оператору, тот заблокировал номер.

"В механизме шакальей схемы что-то не сработало, и деньги зависли. Теперь их вернут по требованию полиции. Конечно, это все (и розыск) произойдет, если полиция города Первомайск на Харьковщине сработает как надо", - рассказал Бабич.

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