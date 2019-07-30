Adidas раздает 3000 пар обуви: мошенники "разводят" наивных украинцев

В сети запустили опасную акцию, обещая кроссовки и футболки Адидас / pinterest.com

В мире появился новый вид мошенничества, который дошел и до Украины.ВWhatsApp и Viber украинцам массово приходит новость о том, что Адидас раздает 3000 пар обуви и футболок.

Такая щедрая акция инициирована в честь юбилея компании. Чтобы получить подарок, нужно перейти на указанную в сообщении ссылку.

После перехода по ссылке, мошенники предлагают пройти опрос, рассказать об акции друзьям (поделиться ссылкой, чтобы забрать подарок) и/или оформить заказ, указав реквизиты своей банковской карточки.

В итоге, перейдя по сомнительной ссылке, можно потерять как деньги, так и доступ к своей учетной записи в мессенджере. Кроме того, мошенники могут получить доступ ко всем номерам телефонов, которые находятся в смартфоне.

Если внимательно присмотреться к адресу сайта, то можно заметить, что он довольно длинный и не является официальным сайтом компании.

К тому же, ни на одной публичной площадке Adidas в сети нет никакой информации о том, что проходит акция и компания должна раздать три тысячи пар кроссовок. Так что новость о том, что Адидас дарит обувь - "развод".

Если вам приходят подобные смс-игнорируйте их / dpchas.com.ua

Ранее украинская певица стала жертвой мошенников.