Жара сдается: синоптик предупредила о серьезной заявке на осень

В Украине прогнозируются дожди и похолодание / 1zoom.ru

В пятницу, 2 августа, погоду в Украине будет определять "свежий воздух" с севера, рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в большинстве областей страны температура воздуха составит + 19 + 25 градусов, на севере и северо-востоке местами + 17 + 22 градуса.

"Даже на юге посвежеет, однако там еще будет, конечно, теплее, + 25 + 29 градусов. Но жара уже явно ослабнет", - рассказала она в Facebook.

Синоптик подчеркнула, что дожди вероятны лишь в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской областях, на остальной территории будет сухая и солнечная погода.

/ wxcharts.com

Она предупредила, что в Киеве в пятницу ожидаются осадки, температура + 20 + 22 градуса.

"Действительно, август, его начало, уже начинает писать заявление на грядущую осень", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августе.