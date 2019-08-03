В Слуге народа пригрозили уголовной ответственностью за сепаратные переговоры с РФ

Богдан Яременко / Главред

За сепаратные переговоры с представителями страны-агрессора (РФ) необходимо ввести уголовную ответственность, заявил избранный народным депутатом от Слуги народа дипломат Богдан Яременко.

Он подчеркнул, что Слуга народа выступает за сокращение влияния государства на разные сферы жизни общества, "но там, где государство есть - это внешняя политика и оборона, оно должно действовать очень четко, жёстко и уверено".

"Не знаю, буду ли я иметь поддержку своих коллег. Но я точно предложу изменения в Уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства. Воюющая страна. Мы должны навести порядок", - сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее музыкант и лидер партии Голос Святослав Вакарчук предложил наказывать украинских политиков за несанкционированные переговоры с РФ.