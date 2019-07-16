"Обойдёмся без Эльзы": в РФ оценили воинственный призыв Вакарчука наказывать за переговоры

В РФ прокомментировали идею Святослава Вакарчука / УНИАН

В России скептически оценили призыв музыканта и лидера партии Голос Святослава Вакарчука наказывать украинских политиков за несанкционированные переговоры с РФ.

В частности, глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков уверен, что позиция Вакарчука ставит крест на его поездках и гастролях в России.

"Солист украинской группы Океан Эльзы призвал сажать в тюрьму за "несанкционированные переговоры" с Россией. С учётом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию — пусть поёт хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдёмся без Вакарчука и без Эльзы", — написал Пушков в Twitter.

Напомним, весной 2019-го Юрий Бойко и Виктор Медведчук отправились в Москву, где на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым обсуждали вопросы транзита газа в Европу и сниженными ценами на голубое топливо для Украины.

Позднее, в июле Медведчуку и Бойко в повторном визите компанию составил нардеп Вадим Рабинович. Они провели совместную встречу с тем же Медведевым в офисе путинской партии Единая Россия.