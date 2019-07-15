От сумы и тюрьмы: Вакарчук рассказал, как стоит наказывать балующихся переговорами с Россией

Святослав Вакарчук / УНИАН

Известный украинский общественный деятель и фронтмен рок-группы Океан Эльзы, а ныне − глава партии Голос Святослав Вакарчук предлагает в крайне жесткой степени наказывать "переговорщиков" с РФ, которых не уполномочивало на это государство.

О планах подать соответствующий законопроект в Верховной Раде IX созыва он заявил в понедельник, 15 июля, на пресс-конференции.

Вакарчук предлагает наказывать незваных переговорщиков таким образом − внести изменения в статью 111 Уголовного кодекса "Госизмена", предусматривающие тюремное заключение на 13-15 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Кроме того, СБУ обязано будет реагировать на подобные "переговоры".

По словам Вакарчука, соответствующая практика существует во многих странах − в частности, американцы еще в конце XIX века приняли т.н. акт Логана, которым вводилась уголовная ответственность за любые переговоры со странами, воюющими или конфликтующими с США.

Напомним, ранее, весной 2019-го нардеп Юрий Бойко и политик Виктор Медведчук Медведчука отправились в Москву, где на встрече с российским премьером Дмитрием Медведевым обсуждали вопросы транзита газа в Европу и сниженными ценами на голубое топливо для Украины.

Позднее, в июле Медведчуку и Бойко в повторном визите компанию составил нардеп Вадим Рабинович. Они провели совместную встречу с тем же Медведевым в офисе путинской партии Единая Россия.