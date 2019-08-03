Мэр Днепра предупредил горожан о вероятном стихийном бедствии

Филатов советует днепрянам подготовиться к бушующей стихии / УНИАН

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в воскресенье, 4 августа, на Днепропетровскую область надвигается мощный циклон, который принесет сильные ливни и шквальный ветер.

"Завтра, быть может, мы получим за сутки пятимесячную норму осадков.

Чтобы завтра не вопеть, а "почему ливневки не прочищены" и "на капот упало дерево":

- переставьте автомобиль;

- укрепите навес;

- подымите ценные вещи на возвышенность;

- зарядите мобильный телефон.

- просто будьте готовы", - написал он в Facebook.

Филатов заявил, что городская инфраструктура готова к удару стихии. Также рекомендовал позвонить родным и близким.

Ранее сильный ливень с ураганным ветром накрыл Одессу и оказался настоящим стихийным бедствием. В центре города мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор.

Напомним, синоптики предупредили, что погода в Украине в ряде регионов ожидается неблагоприятная - в большинстве западных, центральных и южных областей страны прогнозируются грозы.