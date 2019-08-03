Мэр Днепра предупредил горожан о вероятном стихийном бедствии

Градоначальник рекомендовал заранее подумать о мерах безопасности.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в воскресенье, 4 августа, на Днепропетровскую область надвигается мощный циклон, который принесет сильные ливни и шквальный ветер.
"Завтра, быть может, мы получим за сутки пятимесячную норму осадков.
Чтобы завтра не вопеть, а "почему ливневки не прочищены" и "на капот упало дерево":
- переставьте автомобиль;
- укрепите навес;
- подымите ценные вещи на возвышенность;
- зарядите мобильный телефон.
- просто будьте готовы", - написал он в Facebook.
Филатов заявил, что городская инфраструктура готова к удару стихии. Также рекомендовал позвонить родным и близким.
Ранее сильный ливень с ураганным ветром накрыл Одессу и оказался настоящим стихийным бедствием. В центре города мощный поток воды снес десяток припаркованных авто, сорвал асфальтовое покрытие и разворотил ливневый коллектор.
Напомним, синоптики предупредили, что погода в Украине в ряде регионов ожидается неблагоприятная - в большинстве западных, центральных и южных областей страны прогнозируются грозы.