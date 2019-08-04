Климкин "обрадовал" перспективой: половина украинцев сбежит за рубеж

Сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев, подчеркнул глава МИД.
Через несколько лет половина населения Украины может выехать за границу, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Как подчеркнул он во время встречи с ветеранами войны на востоке, сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев.
"То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей – я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите – обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей", – спрогнозировал министр иностранных дел.
Вместе с тем он выразил надежду, что в мире должно сформироваться "глобальное украинство".
"Украинцы заслуживают свободу и право на справедливость. Конечно, важно и благосостояние. И чтобы идти своим путем, используя свои ресурсы, нам нужно верховенство права, понимание принципов и изменение нашего патернализма. Изменения начинаются с себя, а не с призывов изменить кого-то и говорить, что мы придем к власти и все порешаем уже послезавтра", — добавил Климкин.
Напомним, ранее Климкин не исключил сделку с Владимиром Путиным по Донбассу.