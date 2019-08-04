Климкин "обрадовал" перспективой: половина украинцев сбежит за рубеж

4 августа 2019, 15:51

Сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев, подчеркнул глава МИД.

Климкин
Павел Климкин / УНИАН

Через несколько лет половина населения Украины может выехать за границу, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как подчеркнул он во время встречи с ветеранами войны на востоке, сейчас за границей живет примерно 20 млн украинцев.

"То, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев постоянно или временно за границей – я считаю, что через несколько лет (опять-таки, хотите – обвиняйте меня) примерно будет так. Половина украинцев будет здесь, и половина украинцев будет за границей", – спрогнозировал министр иностранных дел.

Вместе с тем он выразил надежду, что в мире должно сформироваться "глобальное украинство".

"Украинцы заслуживают свободу и право на справедливость. Конечно, важно и благосостояние. И чтобы идти своим путем, используя свои ресурсы, нам нужно верховенство права, понимание принципов и изменение нашего патернализма. Изменения начинаются с себя, а не с призывов изменить кого-то и говорить, что мы придем к власти и все порешаем уже послезавтра", — добавил Климкин.

Напомним, ранее Климкин не исключил сделку с Владимиром Путиным по Донбассу.

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население миграция Павел Климкин Украина
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