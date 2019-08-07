Прогноз погоды на 7 августа назвал счастливчиков, кому понадобятся зонты

7 августа 2019, 08:12

Жара в Украине усиливается.

Прогноз погоды на 7 августа - кому понадобятся зонты
Прогноз погоды на 7 августа - кому понадобятся зонты / 1zoom.ru

Погода в Украине 7 августа обещает усиление жары в большинстве областей. Впрочем, зонты людям все равно не помешают.

Кратковременные локальные дожди ожидаются на западе и севере страны. В западные регионы заодно придет небольшое похолодание.

Прохладнее всего будет на востоке: тут +24-26 градусов – при средней температуре по Украине на уровне +25-30 градусов, отметила синоптик Наталья Диденко.

Читайте такжеМагнитный удар стукнет по голове и помешает работеПогода в Киеве 7 августа будет по-настоящему летней: +26-28 градусов, но с грозами. Так что киевлянам также советуют захватить зонты.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 7 августа
Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 7 августа

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине на август 2019: стало известно, чем может удивить последний месяц лета.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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