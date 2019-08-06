Синоптик рассказала, когда ждать возвращения 30-градусной жары

В среду в Украину придет жара / espreso.tv

Наталья Диденко на своей странице в Facebook ответила на самый популярный вопрос последних недель - когда будет жара в Украине.

Синоптик обрадовала жителей страны, пообещав возвращение лета уже в эту среду - 7 августа.

По словам Диденко, в большинстве областей температура воздуха прогреется до +25 +30 градусов, только вот на востоке страны температура будет держаться на уровне +24 +26 градусов.

"Кратковременные дожди с грозами 7-го августа будут локально гонять по западу и северу. В центральных областях, на юге и востоке будет сухо и солнечно. Ветер будет веять с юго-запада, предполагаемо умеренный, разве что в западных областях будет сильнее", - отметила Диденко.

В четверг в большинстве областей Украины синоптик обещает, что жара усилится, а вот на Западе немного ослабнет.

Погода Киев 7 августа

Погода на завтра в Киеве побалует жителей и гостей столицы настоящей летней атмосферой - в течение дня ожидается + 26 + 28 градусов. Дождь и гроза в столице вероятны, поэтому синоптик советует взять зонт.

Ранее синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать сегодня и в августе в целом.