Погода в Украине: каких сюрпризов ждать сегодня и в августе в целом

Какой будет погода в Украине в августе 2019 / NikLife

Погода в Украине 6 августа принесет очередной виток потепления: термометры в среднем покажут +23-27 градусов. Холоднее разве что на севере и в северо-восточных регионах: тут порядка +19-22 градусов.

Дожди вероятны на западе, а вот в остальных регионах Украины – сухо, отметила синоптик Наталья Диденко.

Ветер дуть будет с юго-запада, без штормовых порывов, но со скоростью 5-10 "секундометров".

Погода в Киеве 6 августа обещает солнце, тепло и сухие тротуары.

Читайте такжеУкраину внезапно накрыла мощнейшая магнитная буряОчередные +30 градусов в Украине прогнозируются уже через пару дней, но жара продержится недолго. По словам ведущего специалиста Укргидрометцентра Натальи Гулени, похолодание ожидается преимущественно на севере страны.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Украине на август 2019: стало известно, чем может удивить последний месяц лета.