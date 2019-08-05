Жителям ряда областей Украины грозит "погодное расстройство"

На западе Украины во вторник будут дожди и грозы, предупредил синоптик / vk.com/typical_cherkassy

Погода в Украине на завтра, на вторник, 6 августа, в ряде западных областей прогнозируется мокрая - днем ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы.

Непогода будет на Волыни, на Львовщине, на Закарпатье, на Ивано-Франковщине, в Черновицкой области и на Хмельнитчине, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, на западе нашей страны днем максимальная температура составит +27 градусов, на востоке и на севере - +25, а в центре и на юге - +26.

Погода в Киеве 6 августа ожидается сухая. Днем прогнозируется +24…+26 градусов.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине с 6 августа потеплеет, а немного позже в страну вернется жара. Ранее в Укргидрометцентре была спрогнозирована погода в Украине на август 2019 - стало известно, чем может удивить последний месяц лета.