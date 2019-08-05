Синоптик рассказала, когда в Украину вернется 30-градусная жара

5 августа 2019, 13:24

Диденко посоветовала достать из шкафов легкую одежду и приготовиться к резкому потеплению.

жара
Уже со средины недели градусник покажет +30 градусов жары / УНИАН

Погода в Украине вскоре существенно улучшится – уже с 6 августа стоит ожидать потепления, а в середине недели придет настоящая летняя жара.

Наталья Диденко на своей странице в Facebook спрогнозировала погоду на ближайшую неделю.

"Уже со вторника воздух начнет прогреваться, завтра ожидается +20 +27 градусов, только на севере и северо-востоке еще задержатся +19 +22 градуса. Далее - выше. И в середине недели уже будем хекать и краснеть за +30 градусов", - написала Диденко.

Уходящий циклон еще покапает 6 августа дождями на западе Украины и на Луганщине, а в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода.

Штормовых порывов не ожидается, ветер будет 5-10 метров в секунду.

Погода Киев

В Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода - синоптическая "золотая середина".  В ночь с 5 на 6 августа будет холодной: +10 +12 градусов.

"Стратегические пледы держите неподалеку, а вот днем ​​воздух уже начнет прогреваться. Завтра в столице ожидается +23 +25 градусов. В середине недели вы себя не узнаете - от едва не пуховичков вчерашних снова прыгнут на вас из шкафа бретельки, ровный гул кондиционеров, шелк, лен, сатин и мягкая вискоза - придет жара!", - отметила Диденко.

Ранее синоптик спрогнозировал для Украины сухой период: названы даты.

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