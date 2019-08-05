Синоптик рассказала, когда в Украину вернется 30-градусная жара

Диденко посоветовала достать из шкафов легкую одежду и приготовиться к резкому потеплению.
Погода в Украине вскоре существенно улучшится – уже с 6 августа стоит ожидать потепления, а в середине недели придет настоящая летняя жара.
Наталья Диденко на своей странице в Facebook спрогнозировала погоду на ближайшую неделю.
"Уже со вторника воздух начнет прогреваться, завтра ожидается +20 +27 градусов, только на севере и северо-востоке еще задержатся +19 +22 градуса. Далее - выше. И в середине недели уже будем хекать и краснеть за +30 градусов", - написала Диденко.
Уходящий циклон еще покапает 6 августа дождями на западе Украины и на Луганщине, а в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода.
Штормовых порывов не ожидается, ветер будет 5-10 метров в секунду.
Погода Киев
В Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, умеренно теплая погода - синоптическая "золотая середина". В ночь с 5 на 6 августа будет холодной: +10 +12 градусов.
"Стратегические пледы держите неподалеку, а вот днем воздух уже начнет прогреваться. Завтра в столице ожидается +23 +25 градусов. В середине недели вы себя не узнаете - от едва не пуховичков вчерашних снова прыгнут на вас из шкафа бретельки, ровный гул кондиционеров, шелк, лен, сатин и мягкая вискоза - придет жара!", - отметила Диденко.
Ранее синоптик спрогнозировал для Украины сухой период: названы даты.