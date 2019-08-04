Синоптик назвала дату существенного потепления в Украине

С 6-7 августа в Украине существенно потеплеет, спрогнозировала синоптик / 1zoom.ru

Погода в Украине скоро улучшится – со вторника-среды, 6-7 августа, ожидается существенное потепление.

В понедельник, 5 августа, из нашей страны будет "убегать" циклон, написала эксперт на своей странице в Facebook.

Прогноз погоды на первый рабочий день новой недели не очень радужный - на юге и западе ожидаются дожди, в большинстве областей днем температура составит +17…+24, а на южной части государства и на Закарпатье – до +26 градусов.

Погода в Киеве на завтра также прогнозируется не очень летняя - днем ожидается +20.

"…день обещает быть солнечным. Разве где-то какие-то залетные капли долетят, но все же преимущественно без осадков. И ветер утихнет. Порывы отдельные останутся, но уже без штормовых", - отметила Диденко.Читайте такжеСиноптик спрогнозировал для Украины сухой период: названы даты

Напомним, в Украинском гидрометцентре прогнозировали, что погода в Украине в августе 2019 года удивит температурой — она может подняться немного выше средних значений, которые были зафиксированы в течение многих лет.