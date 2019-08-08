В Украине обьявлен конкурс на должность языкового омбудсмена

У омбудсмена ищут уполномоченного по защите государственного языка/ Униан

Офис омбудсмена Украины обьявил конкурс по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка.

"Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" предусмотрено предоставление Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека в Кабинет Министров Украины на должность Уполномоченного по защите государственного языка (часть вторая статьи 50)", - сказано в сообщении пресс-службы.

Требования к кандидатам на должность Уполномоченного по защите государственного языка:

возраст не моложе 35 лет на день подачи;

высшее образование;

владение государственным языком и английским языком;

опыт правозащитной деятельности или опыт деятельности по защите государственного языка;

высокие деловые и моральные качества;

соответствующий образовательный и профессиональный уровень.

Задачами такого уполномоченного являются:

защита украинского языка как государственного;

защита права граждан на получение на государственном языке информации и услуг в сферах общественной жизни на всей территории Украины и устранение препятствий и ограничений в пользовании государственным языком.

Кандидатом не может быть человек, который был привлечен к ответственности за нарушение требований закона о государственном языке или участвовал в попытках введения официального многоязычия вопреки Конституции Украины.

Документы принимаются до 24 часов 30 августа 2019 включительно. Сам конкурс состоится 4 сентября этого года в 11:00.

Отметим, 16 июля в Украине вступил в силу закон о функционировании украинского языка в качестве государственного. Все государственные органы и общественные организации обязаны использовать украинский язык. Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности, предусматривает закон.