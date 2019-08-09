Грозы притопят Украину: кому грозит резкое ухудшение погоды / 1zoom.ru

Погода 9 августа в Украине будет с дождями и грозами, но жаркой – до +32 градусов.

Кратковременные осадки в виде дождей и гроз Укргидрометцентр обещает практически всем территориям страны.

Ветер дуть будет в основном с запада, 5-10 м/с. Температура днем в среднем составит +24-29 градусов, а на юге – даже до +32 градусов.

Погода в Киеве 9 августа будет с дневными дождями, хотя и незначительными. Ветер западный, 5-10 м/с. Столбики термометров дотянутся в дневное время до +25-27 градусов.

Погода в Киеве и Украине 9 августа

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что 9 августа в Украине ожидается нестабильная погода. На западе и севере страны пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможные шквалы и град, а вот на остальной территории осадки маловероятны.

Читайте такжеДень Пантелеймона 9 августа: в чем помогает и чего нельзя делатьНапомним, синоптики предупредили о погодных сюрпризах в августе. В августе жара продержится не долго, температура снизится, рассказал Владимир Деркач.