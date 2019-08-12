На Закарпатье 12-летний гонщик на квадроцикле врезался в легковушку: в больнице - 8 человек

Авария произошла 11 августа в селе Угля Тячевского района / Полиция Закарпатской области

В Закарпатской области произошло ДТП - 12-летний водитель квадроцикла вылетел на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. В результате аварии на больничные койки попали восемь человек, среди них – трое детей.

Информация о ДТП поступила на линию 102 в воскресенье, 11 августа, около 15:00. Сама авария произошла около 13:00 в селе Угля Тячевского района, сообщает полиция Закарпатской области.

Следствие установило, что 12-летний житель села Угля, управляя квадроциклом, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda Octavia. За рулем легковушки был 35-летний житель села Великая Уголька.

Легковушка вылетела в кювет / Полиция Закарпатской области

В результате аварии телесные повреждения получили оба водителя, а также шесть пассажиров автомобиля: 47-летняя женщина, 44-летний мужчина, 24-летняя женщина и трое детей 3, 4 и 13 лет. Пострадавших детей поместили в реанимационное отделение.

На данный момент квадроцикл помещен на штрафплощадку / Полиция Закарпатской области

По факту ДТП, повлекшего тяжелые травмы у пострадавших, а также за допуск к управлению автотранспортом лица, не имеющего на это права, возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины и части 1 статьи 287 УК. Автотранспорт помещен на штрафплощадку Тячевского отделения полиции.

Напомним, 12 августа на юге Одесской области произошла авария с летальным исходом. Возле села Струмок на автодороге Татарбунары — Вилково на бешеной скорости столкнулись три иномарки - Fiat, Toyota и Volkswagen. В результате аварии четыре человека погибли прямо на дороге.