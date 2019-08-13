Украинский мультфильм сняли с проката в Крыму

Украинский мультфильм показывали на больших экранах аннексированного полуострова / Фото: скриншот из видео

Популярный украинский мультфильм Похищенная принцесса: Руслан и Людмила сняли с проката в кинотеатрах аннексированного Крыма.

Как сообщает Крым.Реалии, с 1 августа анимационный фильм показывали, как на полуострове, так и на территории России.

Российская фирма по прокату Экспонента Филм констатировала, что показ не нарушает законы России. Однако правообладатель, компания Film.Ua Group назвала ситуацию "недопустимой". Были проведены переговоры с Россией и мультфильм сняли с крымского проката.

Мультфильм Похищенная принцесса: Руслан и Людмила вышел в прокат в марте 2018 года и собрал рекордные для украинской анимации 36 115 670 гривень. Фильм стал первой работой, которая вышла в прокат в Китае. Режиссером ленты выступил Олег Маламуж, сценарий написал Ярослав Войцешек.

Напомним, украинский телеведущий Сергей Притула вместе с сыном Дмитрием посетил премьеру анимационного фильма Украденная принцесса: Руслан и Людмила, в котором он озвучил одного из персонажей.