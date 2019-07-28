Режиссер Короля льва показал тайную сцену, снятую в Африке

Король Лев-2019 стал сенсацией в мире анимации / Фото: скриншот YouTube

Режиссер наиболее ожидаемого публикой анимационного фильма от студии Disney Король Лев Джон Фавро рассказал о спрятанной в фильме сцене, которую снимали в реалистичной местности Африки.

В новом мультфильме создатели комбинировали CGI-графику с живыми кадрами. Об этом режиссер Короля Льва сообщил на своей странице в Twitter.

Кадр огненного заката в африканской саванне, по утверждению режиссера, является единственным в фильме, которого не коснулась компьютерная графика. Ее зрители могут увидеть в начале мультфильма.

/ Фото: Twitter/Jon Favreau

Режиссер уточнил, что в ремейке Короля льва было 1490 сцен, созданных аниматорами и художниками при помощи компьютерной графики, однако именно эта является настоящей.

"Это единственная настоящая сцена в Короле Льве. Я спрятал кадр, который мы на самом деле сделали в Африке, чтобы посмотреть, заметит ли это кто-нибудь", - заявил Фавро.

This is the only real shot in #TheLionKing. There are 1490 rendered shots created by animators and CG artists. I slipped in one single shot that we actually photographed in Africa to see if anyone would notice. It is the first shot of the movie that begins The Circle of Life. pic.twitter.com/CO0spSyCv4 — Jon Favreau (@Jon_Favreau) July 26, 2019

Как известно, новый Король Лев - ремейк мультфильма 1994 года от студии Disney. Он побил рекорд по количеству просмотров в интернете среди дебютных промороликов студии Disney и собрал 224,6 миллиона просмотров за сутки. Оригинальный Король Лев дважды стал лауреатом премии Оскар, получил три Золотых глобуса и три Грэмми.

Напомним, кто-то с доступом к материалам адаптации Короля Льва решил развлечь любителей фильма и слил в сеть часть фильма.