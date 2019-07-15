В сеть слили отрывок фильма Король лев

Король Лев 2019: в сеть слили часть фильма / YouTube

Кто-то с доступом к материалам адаптации Короля Льва решил развлечь любителей фильма и слил в сеть часть фильма.

На ролике, который уже появился и в Instаgram показано знакомство Тимона и Пумбы с Симбой.

Из ролика можно смело утверждать, что графика и спецэффекты у Дисней на высоте, однако кроме реалистичности у животных и окружающей среды, поменялись только исполнители песен.

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Таким образом, фанаты мультика получать точную адаптацию один в один в игровой фильм.

Скорей всего слитая сцена была еще одной уткой Дисней, чтобы убедить людей прийти на фильм, и вероятно она сработала - можете сами оценить и решить, идти ль на фильм в кинотеатр.

Ранее в сети появился официальный трейлер фильма King's Man: Начало.