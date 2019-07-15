Распутин-ниндзя и Первая мировая в русском трейлере фильма King's Man: Начало

В сети появился официальный трейлер новой части франшизы Кингсмен про секретную шпионскую службу в Великобритании.
Приквел фильма Кингсмен, который выходит в феврале 2020 года, наконец раскрывает свой сюжет.
Героям, которые создадут Кингсмен во времена Первой Мировой, придется встретится с коварными русскими, в том числе и с Распутиным, который дерется, как ниндзя.
Сюжет раскрывает историю первых агентов Кингсмен - графаОксфорда и Тристана.
Главные роли в фильме исполнили Рэйф Файнс, Мэттью Гуд, Джимон Хонсу, Том Холландер, Чарльз Дэнс и Джемма Артертон.
Режиссером картины выступил Мэттью Вон — постановщик предыдущих фильмов серии Kingsman, поэтому треш, который понравился многим в первых двух фильмах, никуда не девается.
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