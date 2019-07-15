Распутин-ниндзя и Первая мировая в русском трейлере фильма King's Man: Начало

King's Man: Начало - трейлер онлайн / скриншот

Приквел фильма Кингсмен, который выходит в феврале 2020 года, наконец раскрывает свой сюжет.

Героям, которые создадут Кингсмен во времена Первой Мировой, придется встретится с коварными русскими, в том числе и с Распутиным, который дерется, как ниндзя.

Сюжет раскрывает историю первых агентов Кингсмен - графаОксфорда и Тристана.

Главные роли в фильме исполнили Рэйф Файнс, Мэттью Гуд, Джимон Хонсу, Том Холландер, Чарльз Дэнс и Джемма Артертон.

King's Man: Начало - трейлер онлайн / скриншот

Режиссером картины выступил Мэттью Вон — постановщик предыдущих фильмов серии Kingsman, поэтому треш, который понравился многим в первых двух фильмах, никуда не девается.

Читайте такжеKingsman 3: дата выхода и сюжет приквела

King's Man 3 Начало: смотреть онлайн российский трейлер:

Ранее в сети появился официальный трейлер фильма Джуманджи 2: новый уровень.