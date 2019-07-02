Джуманджи новый уровень: дата выхода и официальный трейлер сиквела

Джуманджи 2: дата выхода / скриншот

Фильм Джуманджи 2, который получил название Новый уровень выходит 12 декабря, и в нем появятся новые известные актеры, кроме ранее нам известных.

По сюжету ребята после первой части разбежались, и какое-то время не виделись, но Спенсер случайно попадает в игру, и они вынуждены отправиться его спасать.

Только в это раз в крутую тусовку попадает также его дедушка и его друг, которы сыграют Дэнни ДеВито и Дэнни Гловер.

Джуманджи 2 Новый уровень / скриншот

Персонажей, которыми игроки становятся в самой Джуманджи, снова сыграли Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Карен Гиллан и Джек Блэк.

Джуманджи 2 Новый уровень смотреть онлайн русский трейлер:

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