Американская история ужасов 9 сезон: дата выхода, постеры и трейлер

Американская история ужасов 9 сезон / скриншот

Новый 9 сезон Американской истории ужасов выходит осенью 2019.

Премьеру 9 сезона, который получил название 1984 состоится в среду 18 сентября.

В актерском составе, как всегда, есть перестановки, есть старые персонажи, которые приходят из сезонов пораньше, и есть совершенно новые актреры.

Эмма Робертс и американский призер Олимпийских игр Гас Кенворти в 9 сезоне играю семейную пару, а вот Эван Питерс впервые за много сезонов пропустил съемки.

Американская история ужасов 9 сезон / Twitter

Райан Мерфи держит в напряжении фанатов, и пока до конца не раскрыл все секреты сюжета, но пообещал, что сериал пройдет в стиле хоррора 80-х. И мы не отрицаем, так как в первом же трейлере мы увидели не только стиль одежды 80-х, но и традиционный домик то ли в лесу, то ли в летнем лагере и здоровенный кухонный нож, которого так не хватало со времен Пятницы 13, которым злодейка кромсает дверь за спиной у девушки.

Американская история ужасов 9 сезон смотреть онлайн:

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