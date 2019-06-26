Призраки дома на холме 2 сезон: дата выхода и актеры сериала

26 июня 2019, 09:22

Новый 2 сезон сериала Призраки дома на холме будет называться Призраки особняка Блай и выйдут в 2020 году.

Призраки дома на холме 2
Призраки дома на холме 2 сезон: дата выхода / скриншот

Сериал Призраки дома на холме превращают в антологию, и следующий сезон под названием Призраки особняка Блай начинают снимать в 2019 году.

Съемки Призраков особняка Блай пройдут с сентября 2019 до февраля 2020 под чутким руководством Майка Флэнегана.

В основу сюжета второго сезона легло произведение Поворот винта Генри Джеймса, которое переносит нас в конец 19 века. По сюжету лондонский джентельмен оформляет опеку над недавно осиротевшими Майлсом и Флорой, и вместе со своей экономкой покупает поместье за городом. Для детей он нанимает молодую гувернантку, но вскоре начинаются традиционные странные происшествия, вследствие которых семья узнает о трагедии дома - когда-то тут погибли молодая гувернантка и ее возлюбленный Питер Квинт.

Призраки дома на холме 2
Призраки дома на холме 2 / скриншот

Молодая девушка начинает видеть призраки погибших, и их же видят Майлс и Флора. Как и в первом сезоне, кажется, что призраки пытаются завладеть душами детей.

Карла Гуджино вернется во втором сезоне в роли Оливии Крейн - ведь по сюжету она была сильным медиумом, и видела не только призраков, но и что-то из прошлого.

В сериале будет традиционно 10 серий.

Пока что точная дата выхода сериала не объявлялась, но ориентировочно это должна быть весна 2020 года.

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