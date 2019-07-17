Король Лев 2019: где смотреть премьеру в Киеве

Король Лев 2019 премьера: сеансы, билеты и обзор / скриншот

Премьера фильма Король Лев 2019 состоится 18 июля, и многие кинотеатры намерены организовать показ фильма. Но смотреть фильм Король Лев можно будет преимущественно в утренние и дневные сеансы, хотя пару кинотеатров предлагают и поздний просмотр.

Фильм Король Лев смотреть онлайн получится нескоро, так как Disney жаждет побить рекорды по сборам за него, поэтому, всем желающим проще посетить кинотеатры, и увидеть фильм Король Лев 2019 в кино.

Где смотреть фильм Король Лев 2019 в Киеве:

В Киеве премьера состоится в четверг 18 июля, и будет идти в таких кинотеатрах - Оскар, Жовтень, Киевская Русь, Днепр, им. Шевченко, Boomer, Cinema City, KINOMAN, кинотетарах Multiplex, Wizoria, Баттерфляй, Линия Кино, Планета Кино, Магнат, Спутник, Факел и Флоренция.

Смотреть фильм Король Лев 2019 в Киеве можно с 18 до 25 июля с 10 - 11 часов до 18 - 19 часов.

Билеты на фильм Король Лев 2019 в первую неделю показа стоят от 60 до 125 грн. В кинотеатрах сети Флоренция-Днепр, Лейпциг утренние билеты могут выйти в 40-50 грн, в кинотеатрах Cinema City, Boomer, и Multiplex вечерние и ВИП сеансы выйдут от 190 до 210 грн.

В кинотеатрах Оскар, Магнат и сети Флоренция-Днепр-Лейпциг сеансы фильм Король Лев 2019 проходят как в 3D, так и в 2D форматах.

Король Лев 2019: где смотреть в Киеве / скриншот

Сюжет и обзор фильма Король Лев 2019

Фильм может похвалиться спецэффектами, отлично прописанными персонажами, и шикарнейшими музыкой и озвучкой. Художники и аниматоры прописали каждый волосок и подшерстку всех персонажей.

Зрители могут просто рыдать начиная с истории с Муфасой, и до появления Тимона и Пумбы, а потом заливаться смехом. Сюжет мультфильма был полностью повторен в фильме, лишь дополненный песнями Бейонсе.

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Увидеть его стоит, чтобы снова вернуться в детство и поплакать над трогательной историей, которая заканчивается победой добра.

Как известно, Короля Льва Муфасу, у которого сравнительно недавно родился сын Симба, подло убивает его брат Шрам, который занимает его место. Симба чудом спасается, но едва не гибнет во время бегства. В процессе взросления он находит массу новых друзей, с помощью которых возвращает себе законное место правителя Саванны.

Король Лев 2019 смотреть онлайн украинский перевод трейлера:

Допремьерный показ фильма Король Лев 2019:

Однако, многие кинотеатры организовали допремьерные показы фильма Король Лев. Первый показ прошел в кинотеатре Оскар - на него пришло множество звезд, к которым присоединилась корреспондент Главреда.

Первыми ленту увидели Тоня Матвиенко, Елизавета Юрушева, Гарик Корогодский, Жан Грицфельдт, Brunettes Shoot Blondes, Виктория Батуи, Назар Гук-Юлик, группа [О], Анастасия Даугуле, Сальто Назад, Герман Ненов и многие другие. Все смогли в полной мере оценить музыку и визуальные эффекты нового фильма, который никого не смог оставить безразличным.

Тоня Матвиенко с дочкой / Оскар

Жан Грицфельдт / Оскар

Анастасия Даугуле / Оскар

Елизавета Юрушева с сыном / Оскар

Виктория Батуи с сыном / Оскар

Гарик Корогодский / Оскар

Режиссер фильма Джон Фавро раздвинул границы и снял Короля Льва с помощью совершенно нового метода, сочетающего в себе киносъемку в прямом эфире с инструментами виртуальной реальности. На новом этапе работы Джон Фавро стал режиссировать картину уже в процессе анимации. В итоге, большая команда, состоявшая из художников, технических специалистов, профессионалов в сфере игрового кино и передовых аниматоров изобрела, по сути, новый способ съемок фильма. Но что это: фильм или анимация?

"Это сложно объяснить", - говорит Джон Фавро.– "Это что-то совершенно волшебное, то, чего еще никто не видел".

Напомним, перед премьерой Короля Льва, в сеть слили часть дублированного фильма, в особенности ту часть, где Тимон и Пумба находят Симбу.