Сын Сергея Притулы рассказал, какую профессию мечтает выбрать в будущем, видео

Известный украинский телеведущий Сергей Притула вместе с сыном Дмитрием посетил премьеру анимационного фильма "Украденная принцесса: Руслан и Людмила", в котором он озвучил одного из персонажей.

В интервью Кате Осадчей мальчик рассказал, кем он мечтает стать, когда вырастет.

"Недавно меня отпустили в компьютерную академию, потому что мне очень хотелось стать программистом. Но теперь я ломаю голову, что мне выбрать: быть пилотом, архитектором или в конце концов программистом", - ответил на вопрос ведущей Дмитрий.

По стопам знаменитого папы мальчик идти пока не планирует. Однако рассказал, что с удовольствием проводит время со своей младшей сестричкой Соломией.

Напомним, ранее телеведущий опубликовал в соцсети совместное фото с сыном Дмитрием и маленькой дочкой Соломией.