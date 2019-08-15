В Слуге народа рассказали, как нужно бороться со взяточниками в министерствах

Дмитрий Разумков / УНИАН

В четверг, 15 августа, во время заседании подготовительной группы новоизбранной Верховной Рады IX созыва руководитель политсилы президента Владимира Зеленского, партии Слуга народа, Дмитрий Разумков заявил о том, что не нужно открывать новые министерства, руководство которых потом уличают во взяточничестве.

Именно так он прокомментировал инициативы своих однопартийцев по ликвидации комитета по делам ветеранов.

Читайте такжеКресло вице-спикера: Разумков сделал предложение оппозиции"Мы можем создавать много комитетов, мы можем создавать много министерств и других учреждений центральной власти, но к сожалению, создание таких учреждений или комитетов иногда не помогает ни ветеранам, ни временно оккупированным территориям. Когда мы видим, что создается министерство, а после этого его руководители попадают на взятках в правоохранительные органы, то иногда мне кажется, что, может, не стоит создавать такие министерства, чтобы там работали такие люди", – заявил Разумков.

Напомним, накануне правоохранителями в Киеве был задержан заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. В его доме практически сразу проводили обыск, связанный со строительством комплекса на Набережном шоссе в Печерском районе столицы