Миллион для замминистра: главные подробности задержания Юрия Грымчака

Юрий Грымчак / фото: vkurse.ua

В среду вечером, 14 августа, стало известно о том, что правоохранители задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Что известно о задержании Грымчака

Как сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко, Грымчак был задержан за мошенническое завладение более чем одним миллионом долларов.

"ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более чем 1 млн долл. моего бывшего помощника и депутата Ю.Грымчака", - написал он.

Отметим, что в Сети было опубликовано видео с моментом задержания Юрия Грымчака.

При этом, по данным СМИ, второго задержанного зовут Игорь Овдиенко (он является братом супруги) и его задержание проходило вчера на проспекте Победы в Киеве. В авто Range Rover, в котором был Овдиенко, правоохранители нашли 480 тысяч долларов. Уточняется, что в ходе задержания Овдиенко стало плохо.

Во время задержания Игорю Овдиенко стало плохо / Канал 24

Также правоохранители провели обыск в квартире Грымчака.

Резонансное дело топ-чиновника: в чем обвиняют Грымчака

По словам Луценко, данные НСРД свидетельствуют, что Грымчак вместе со своим помощником требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений.

Детали дела Грымчака рассказали в Службе безопасности Украины. "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами НАБУ и представителями Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК. Задержанные требовали взятку в сумме 1,1 млн долларов США от предпринимателя за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. При получении части средств в размере 480 тыс. долл. они были задержаны "на горячем", - говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Юрия Грымчака обвиняют в мошенничестве / Канал 24

Журналист Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook, что арест Грымчака санкционировал генеральный прокурор Юрий Луценко. "Грымчак использовал свои связи с руководством другого министерства - Управления охраны культурного наследия и заповедников Министерства культуры. Это управление, которое возглавляет Александр Епифанов, давно известно торговлей разрешениями на строительство в исторически ценных местах, прежде всего в Киеве. Если такого разрешения нет - строительство незаконно. Вроде одна подпись, но как же дорого она стоит. Грымчак выступил посредником в решении коррупционного вопроса", - подчеркнул Бутусов.

Реакция Кабмина на задержание Грымчака

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц заявляют, что задержание заместителя руководителя ведомства Юрия Грымчака не касается деятельности МинВОТ, говорится в сообщении Министерства в Twitter.

"Согласно информации, которой располагает МинВОТ, задержание Юрия Грымчака не касается деятельности Министерства и не связано с исполнением им должностных обязанностей как заместителя министра", - подчеркнули в ведомстве.

"Более того, сообщения в СМИ о задержании "помощника заместителя министра" также не является корректным, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности "помощник заместителя министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МинВОТ", - говорится в сообщении.

Министерство культуры Украины заявляет о непричастности своих должностных лиц к делу о вымогательстве взятки со стороны заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака и его помощника.

"С 1 января 2019 года, со вступлением в силу изменений в действующее законодательство, в период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана, Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе, г. Киева", - говорится в разъяснении.Кроме того, указывается, что министерство не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населенных местах, в том числе, в г.Киеве.

Дело об избиении Черновол: всплыла неожиданная версия задержания Грымчака

Как сообщили Главреду источники в правоохранительных органах, Грымчака задержали случайно, причем в рамках другого резонансного дела – об избиении нардепа Татьяны Черновол.

"Речь идет о расследовании преступления, которое произошло в декабре 2013-го года. Тогда на журналистку напали молодчики под Киевом и жестоко избили. В отношении одного из фигурантов этого преступления, скажем так, недостаточно доказательной базы. И поэтому проводились негласные следственные действия. Они показали, что сейчас человек совершает преступление, поэтому его и задержали", - рассказал собеседник Главреда.

Татьяна Черновол / Народный фронт

Календарики вместо долларов: что говорят адвокаты Грымчака

По словам адвокаты Татьяны Матяш, сам факт передачи средств Грымчаку якобы не зафиксирован, а вместо полумиллиона долларов обнаружили календарики.

На вопрос о том, был ли факт передачи денежных средств, зафиксирован он или задокументирован, адвокат ответила следующие:

"Нет. Денежных средств там было - ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, - нет, не было. Там полмиллиона - это были календарики".

Также, по словам адвоката, следствие не объясняло, за что конкретно задержали подозреваемого Юрия Грымчака.