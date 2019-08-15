Юрий Грымчак: все, что известно о задержанном чиновнике

Юрий Грымчак / УНИАН

Биография Юрия Грымчака

Родился 30 октября 1965 года в Донецке (УССР). Высшее образование получил в Донецком политехническом техникуме и в Макеевском инженерно-строительном институте. Служил в Советской армии

Впоследствии закончил магистратуру в Днепровском отделении Академии государственного управления при президенте Украины.

Карьера Юрия Грымчака

Сперва работал главой Центра научно-технического творчества молодежи при Макеевском институте. Затем занимался бизнесом. В 1997-м ушел в политику и стал секретарем Макеевского горкома Социалистической партии. Через год получил пост зампредседателя Кировского райсовета города.

Читайте такжеЗадержание Грымчака: всплыли новые горячие подробностиВ 2002 - 2005 годах работал помощником нардепа Юрия Луценко. Весь 2006 был вице-губернатором Донецкой области. На досрочных выборах в Верховную Раду 2007-го Грымчак избрался нардепом по списку блока Наша Украина. В 2012-м баллотировался в Верховную Раду от партии Батькивщина, но не преуспел.

С 2016-го Грымчак стал советником министра по вопросам временно оккупированных территорий, а через год он переместился на пост заместителя министра.

Скандалы с участием Грымчака

В 2010 году через СМИ Юрий Грымчак заявил о том, что подвергся избиению со стороны телеведущего и экс-советника главы МВД Константином Стогнием. Однако, скандал закончился безрезультатно - несмотря на заявление Грымчака и заключения судмедэкспертизы о побоях.

Более того, против самого Грымчака в том же году прокуратура возбудила уголовное дело. Правоохранители вменяли ему и другому нардепу Андрею Парубию в том, что они незаконно вмешивались в деятельность тогдашнего спикера Верховной Рады Владимира Литвина и других депутатов (в тот момент, когда оппозиция пыталась помешать правящей коалиции проголосовать за ратификацию соглашения о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года).

Осенью 2018-го Юрий Грымчак в эфире одного из украинских телеканалов устроил публичную перепалку со зрителем-шахтером из Ровно. Мужчина, после критики действовавшей власти задал чиновнику вопрос: "Когда вы уйдете из власти и перестанете мучить народ?".

Грымчак категорически отказался покидать коридоры власти и разразился целой гневной речью.

"Уважаемый человек, который считает, что должен стрелять, вешать. А вы никогда не думали, что мы тоже умеем стрелять. Стрелять так, что кому-то мало не покажется. Если вы считаете, что мы в чем-то ошибаемся — голосуйте. Бежать с этой страны мы не собираемся, и из власти идти, чтобы кого-то удовлетворить, тоже не собираемся. Если кто-то хочет попробовать пострелять, пусть попробует", — заявил чиновник.

Через пару месяцев снова в телеэфире Грымчак устроил свару с нардепом Евгением Мураевым, публично назвав его "малороссом". Более того, чиновник толкнул ногой в стойку, за которой находился народный избранник.

Семья Юрия Грымчака

Супруга Юлия. Четверо детей - Алина, Светлана, Ирина, Артур.