"На этом пути можно лишиться жизни": эксперт раскритиковал идею премий за ловлю взяточников

В Украине намерены поощрять финансово доносчиков на коррупционеров

В Украине придумали способ борьбы с коррупцией – разоблачителей коррупционеров будут награждать премиями. Обещают выплачивать до 10% вознаграждения от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

Инициатор идеи, Руслан Рябошапка, считает, что разоблачители могут стать важным инструментом для борьбы с коррупцией в случае их мотивации и защиты со стороны государства. Однако в Украине такая модель, действующая успешно в скандинавских странах, работать не будет, считает адвокат Ростислав Кравец .

"Скорее, инициатива станет очередным поводом для определенной коррупции. Во-первых, крайне сложно будет установить ущерб и ту сумму, которую государство будет получать. Во-вторых, должны быть конкретные суммы, которые в дальнейшем взыщут. Иначе произойдет, что после разоблачения и в бюджет не попадет ни копейки, и самому разоблачителю", - сказал Кравец в комментарии Главреду.

Читайте такжеПочему Грымчак - гнусный мошенник, а не благородный коррупционерАдвокат также задался вопросом, откуда будут браться средства на содержание и защиту армии разоблачителей:

"Нужно быть объективными – многие схемы настолько криминализированы, там идут такие громадные потоки, что вопрос здоровья и жизни самих разоблачителей будет стоять очень актуально. И за чей счет это все будет содержаться, если государство в конце концов не получит затрат?"

По словам Кравца, в Украине часто происходят ситуации, когда правоохранительные органы ненадлежащим образом проводят следствие.

"В результате человек формально якобы должен нести ответственность. Но юридически документы составлены неверно, либо адвокаты хорошо сработали, и в итоге не наступила ответственность, как и компенсация. Тогда государство должно нести затраты на выплату теоретического вознаграждения? А если речь будет идти о серьезных преступлениях, то человеку нужно позаботиться не только о своей защите, а и о защите своей семьи", - отмечает Кравец.

Он также напомнил, что в Украине есть программа защиты свидетелей, но ее представляют только на время конкретного процесса.

"Когда он заканчивается – все, охрана снимается. И люди должны отдавать себе отчет, что, идя по такому пути, можно лишиться своей жизни – придется постоянно находиться под чужими фамилиями и не иметь возможности связаться со своими родственниками. В Украине есть подобные программы, но то, что показывают в кино, и то. что происходит в жизни – это две большие принципиальные разницы", - резюмировал адвокат.

Напомним, ранее глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков предложил рецепт борьбы с мародерами.