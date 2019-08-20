"На этом пути можно лишиться жизни": эксперт раскритиковал идею премий за ловлю взяточников

20 августа 2019, 18:57

То, что работает в странах Скандинавии, скорее всего, в Украине не пройдет, считает адвокат Ростислав Кравец

коррупция, взятка
В Украине намерены поощрять финансово доносчиков на коррупционеров

В Украине придумали способ борьбы с коррупцией – разоблачителей коррупционеров будут награждать премиями. Обещают выплачивать до 10% вознаграждения от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

Инициатор идеи, Руслан Рябошапка, считает, что разоблачители могут стать важным инструментом для борьбы с коррупцией в случае их мотивации и защиты со стороны государства. Однако в Украине такая модель, действующая успешно в скандинавских странах, работать не будет, считает адвокат Ростислав Кравец.

"Скорее, инициатива станет очередным поводом для определенной коррупции. Во-первых, крайне сложно будет установить ущерб и ту сумму, которую государство будет получать. Во-вторых, должны быть конкретные суммы, которые в дальнейшем взыщут. Иначе произойдет, что после разоблачения и в бюджет не попадет ни копейки, и самому разоблачителю", - сказал Кравец в комментарии Главреду.

Читайте такжеПочему Грымчак - гнусный мошенник, а не благородный коррупционерАдвокат также задался вопросом, откуда будут браться средства на содержание и защиту армии разоблачителей:

"Нужно быть объективными – многие схемы настолько криминализированы, там идут такие громадные потоки, что вопрос здоровья и жизни самих разоблачителей будет стоять очень актуально. И за чей счет это все будет содержаться, если государство в конце концов не получит затрат?"

По словам Кравца, в Украине часто происходят ситуации, когда правоохранительные органы ненадлежащим образом проводят следствие.

"В результате человек формально якобы должен нести ответственность. Но юридически документы составлены неверно, либо адвокаты хорошо сработали, и в итоге не наступила ответственность, как и компенсация. Тогда государство должно нести затраты на выплату теоретического вознаграждения? А если речь будет идти о серьезных преступлениях, то человеку нужно позаботиться не только о своей защите, а и о защите своей семьи", - отмечает Кравец.

Он также напомнил, что в Украине есть программа защиты свидетелей, но ее представляют только на время конкретного процесса.

"Когда он заканчивается – все, охрана снимается. И люди должны отдавать себе отчет, что, идя по такому пути, можно лишиться своей жизни – придется постоянно находиться под чужими фамилиями и не иметь возможности связаться со своими родственниками. В Украине есть подобные программы, но то, что показывают в кино, и то. что происходит в жизни – это две большие принципиальные разницы", - резюмировал адвокат.

Напомним, ранее глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков предложил рецепт борьбы с мародерами.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
коррупция взятки Руслан Рябошапка Ростислав Кравец
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:08
Ножом в грудь: в метро Харькова напали на копа
19:05
Вернуть воду в Крым: Россия будет больше убивать, это заставляет Зеленского нервничать - офицер
19:03
Выдают себя за волонтеров и священников: в Украине появилась циничная схема мошенничества
18:57
"На этом пути можно лишиться жизни": эксперт раскритиковал идею премий за ловлю взяточников
18:36
Кризис в Италии: премьер Конте объявил об отставке Видео
18:33
"Мирча Луческу станет спортивным директором Шахтера" - источник
18:31
Без права на поруки и залог: суд арестовал на 60 суток владельца Токио Стар Видео
18:26
Почесал голову пистолетом: полковник из Крыма случайно подстрелил себя
18:18
Рэмбо Последняя кровь: Сталлоне показал новый трейлер фильма Видео
18:17
Афера на полтора миллиона:  украинцев массово обворовывали с помощью данных из соцсетей
18:16
Геращенко объяснила, почему Европа пресмыкается перед Путиным
18:15
Кто посадит Порошенко: эксперт предупредил, где еще остались "щупальца" экс-президента Видео
18:13
ЦБТ: Развод и кибермошенничество сайтов Forex brokers pro и Chargeback me будут наказаны по закону новости компании
17:54
"Олимпик для всех, как кость в горле" - источник
17:50
"Прототип хейтеров": Ефросинина вывалила грудь и наложила тонну макияжа
17:44
Месть за отказ дать воду в Крым: Россия заблокирует Черное море - политолог
17:39
Вертолет с россиянами рухнул в Греции, оставив целый остров без света
17:31
"Или московиты, или уроды": Фарион жестко обругала русскоязычных украинцев
17:28
"Ублажил старушку": сеть поглумилась над сомнительным комплиментом Путина жене Макрона Видео
17:11
Визит Нетаньяху в Киев: почему все "плюшки" достались Израилю
17:09
"Куриная лапка на шее": российский министр в "парике Кобзона" вызвал истерику в Сети
17:01
Надя Дорофеева сверкнула грудью перед камерой и взбудоражила сеть
16:58
Чудеса в решете: Поклонская поведала о своем излечении православным святым во сне Видео
16:46
Гордон назвал главное отличие украинцев от россиян
16:43
Башенко, надерзивший чемпионке, уволен с поста президента Федерации велоспорта Украины
16:42
Все взять и расчленить: советник Зеленского рассказал, как нужно поступить с Нафтогазом
16:36
Судья Вовк сложил полномочия главы Окружного админсуда Киева
16:34
На пути к футбольной команде: 73-летний Трамп стал дедом в 10 раз
16:24
В Грузии уволили жестко обматерившего Путина журналиста Габунию
16:12
У Вакарчука отказались от должности вице-спикера Рады
16:04
Много украинцев отравились в крутом отеле в Турции: есть погибшие, первые подробности
15:50
Черная зрада: журналист пояснил, почему Украине выгодны закупки угля по схеме "Роттердам+"
15:50
Кремниевая долина 6 сезон: дата выхода, сюжет и актеры финального сезона Видео
15:46
"Радиации нет, но вы держитесь": россиянам рассказали об угрозе после взрыва под Архангельском
15:36
Трагедия Одессе: владелец отеля Токио Стар отказался выплачивать помощь Видео
15:35
В Слуге народа сообщили, кто возглавит Раду Видео
15:26
"Пакость Кличко": журналистка объяснила, зачем КГГА вытурили на Лукьяновку Видео
15:21
Расспросы и допросы: Луценко, Кличко и Парубия вызвали в суд по делу расстрелов на Майдане
15:17
Рандеву Зеленского и Путина: в Кремле развеяли надежду на скорое свидание Видео
14:59
В Еврокомиссии назвали сроки встречи по газу с Украиной и ЕС Видео
14:58
"Сися скоро выпрыгнет": Тина Кароль вышла на сцену без белья Фото
14:43
Эксперт рассказал, подыгрывает ли Порошенко Медведчуку
14:22
Сексапилочка: в росСМИ признали украинку самой сексальной болельщицей Ливерпуля - фото Фото
14:21
Макрон назвал Россию "глубоко европейской страной" и взбесил украинцев Видео
13:57
В НАБУ анонсировали допрос руководителя Офиса президента Видео
13:54
"Хочешь быть русос?": в Испании очередной скандал с украинскими туристами
13:49
Бузова бесстыже скопировала песню Поляковой и прячется от украинской певицы Видео
13:47
СБУ поймала радикала, который планировал теракт во время концерта Квартала 95 в Сумах
13:14
Ночная стрельба в столичном Голосеево: стали известны подробности Видео
13:06
На соратника Порошенко завели уголовное дело: в НАБУ рассказали детали Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять