Ножом в грудь: в метро Харькова напали на копа

Несмотря на ранения, сержант полиции задержал нападающего / УНИАН

19 августа в Харькове в вестибюле станции метро имени Масельского на сотрудника полиции напал мужчина. Правоохранитель получил ножевое ранение.

Как сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, инцидент произошел около 19:30 в понедельник. Две девушки подошли к работнице метро и сообщили, что к ним цепляется неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Женщина вызвала сотрудника полиции. В то же время к ним подошел и правонарушитель.

Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им копа в область грудной клетки. Несмотря на ранения, сержант полиции задержал нападающего.

Потерпевший был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь работника полиции). Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Германии мужчина с ножом устроил резню на вокзале города Изерлон(Северный Рейн-Вестфалия). По данным журналистов, в результате инцидента погибли двое людей − мужчина и женщина.