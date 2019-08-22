Пустующие пляжи и кафе: в Крыму показали "высокий сезон"

В Крыму провалился курортный сезон / Фото: Крым.Реалии

В начале августа российский министр курортов и туризма аннексированного Крыма Вадим Волченко похвастался, что на полуострове в этом году уже якобы отдохнули более 4 миллионов туристов, что на 11% превышает показатели за аналогичный период 2018 года.

Однако, местные жители и турагенты не заметили такого наплыва туристов – сетуют, что лежаки пустуют, так как люди меньше покупают путевки на полуостров, передает Крым.Реалии.

"Я считала, что меньше по тому, как покупают туристические поездки. И по тому, какая загруженность пляжа. Видите, сколько лежаков пляжных свободных", – пожаловалась продавщица экскурсий.

Те, кто все-таки приехал отдыхать в Крым, жалуются на высокие цены на жилье и питание.

"Огорчила цена за еду, потому что очень дорого по сравнению с другими городами. Там намного дешевле: можно найти столовые дешевле, кафешки", - отметила туристка.

По словам местных жителей, открытие Керченского моста не смотивировало туристов приезжать в Крым – наоборот, их количество заметно уменьшилось.

"Ну туристов мало, да. Я вот на два дома живу, Москва-Ялта. Мне это очень бросается в глаза. Ну, раньше ехало больше людей. Понятно, политически это все можно связать. Мост – это, конечно, хорошо, но все равно сюда приехать надо. То есть это расстояние, и ехать зачем?", - отметил отдыхающий.

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