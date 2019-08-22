Под Херсоном мэр похвастался ремонтом детского туалета без кабинок

22 августа 2019, 21:44

Впоследствии градоначальник пост в соцсети удалил.

Мэр города похвастался ремонтом в туалете / Фото: Facebook/Дмитрий Воронов

Мэр города Олешки Херсонской области Дмитрий Воронов похвастался в соцсети в срок сделанным ремонтом туалета в детском саде №7.

"Вовремя завершен ремонт санузлов в ДУЗ №7 города Олешки", — говорится в подписи к публикации на странице Воронова в Facebook.

Информацию градоначальник проиллюстрировал фотографиями отремонтированного туалета детского сада. На одном из снимков показана часть комнаты, в которой стоят унитазы очень близко друг к другу, причем они не отделены кабинками или перегородками.

/ Фото: Facebook/Дмитрий Воронов

Пользователи в комментариях восторг мэра по поводу ремонта не оценили и туалеты без кабинок беспощадно раскритиковали.

"Интересно, а вас не смутило бы, если бы вот так ваша дочь сидела на унитазе рядом с чьим-то мальчиком? Или, наоборот, ваш сын рядом с чьим-то мальчиком или девочкой", — написала Nastka Fedchenko.

"Дмитрий Воронов, вы уже опробовали данный open space?" — прокомментировал Anton Matyukhin.

Мэр Олешок данный инцидент не прокомментировал, но со временем пост с фотографиями удалил. Позже он эмоционально написал, что если горожанам не нравится его работа, то на следующих выборах они могут избрать себе другого мэра.

"Это все должно быть Воронов у нас плохой ... Уважаемые, если я кому-то не нравлюсь как городской голова, и вы считаете, что мало делаю для Олешок, то на следующих выборах пойдите и выберите другого, лучшего. Но пока мы не изменим свое отношение к родному городу, ни один мэр и депутаты ничего не изменят. Патриотизм - это не бегать в вышиванке и кричать смерть врагам ..." – философски добавил градоначальник и напомнил, что порядок в городе зависит от каждого жителя.

Напомним, в Ивано-Франковской области недалеко от Яремче маршрут со спортивной базы Заросляк на Говерлу "утонул" в мусоре. Отходы гниют месяцами, а вывозят мусор в лучшем случае раз в месяц.

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Херсонская область Олешки новости Украины
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