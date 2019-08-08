Отходы гниют месяцами: известный украинский курорт утонул в мусоре

Такую ужасну картину каждый день наблюдают туристы / Facebook petya.polkovnikov

В Ивано-Франковской области недалеко от Яремче маршрут со спортивной базы Заросляк на Говерлу "утонул" в мусоре. Отходы гниют месяцами, а вывозят мусор в лучшем случае раз в месяц.

О кошмарной ситуации на популярном курорте рассказал в Facebook соучредитель компании Fun Karpaty Travellers Company Петр Полковников. По его словам, дорога находится на территории Карпатского национального природного парка, а на въезде туристы платят рекреационный сбор в размере 30 грн с человека.

"Такую "красоту" имеют возможность наблюдать сотни туристов ежедневно, поднимаясь на Говерлу по маршруту со спортивной базы "Заросляк", – написал Полковников и опубликовал фото.

Местные жители рассказывают, что надзиратель туалета поджигает отходы: они тлеют, воняют и загрязняют воздух и легкие людей.

"А это, на минуточку, на территории биосферного заповедника Карпатский национальный природный парк. На въезде, на КПП, добросовестно все платят рекреационный сбор в размере 30 грн с человека. В результате – повсюду мусор и совершенно разбита дорога", – возмутился Полковников.

Пользователей Сети возмутило такое отношение к природе. Они разразились комментариями: "Это пизд*ц !!!", "Ну что ж такое? Уже раз было, что даже чехи убирать приезжали. Что, опять нужно, чтобы иностранцы приезжали убирать и мусор вывозить? Печально", "Активисты бесплатно лучше порядок поддерживают, чем эти выбл*дки за наши деньги. По 30 грн с человека, я в городе за месяц меньше за вывоз мусора плачу. Там за день с туристов можно годовой сбор на мусор собрать".

Напомним, ранее туристы показали на видео горы мусора на пляжах Азовского моря.