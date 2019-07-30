"Свиньи, как в Индии": туристы показали на видео срач на пляжах Азовского моря

30 июля 2019, 15:12

В Геническе море похоже на болото, а в Кирилловке пляжи кишат "сюрпризами".

Пляж на Федотовой косе / Скриншот

Украинские курорты теряют свое лицо в глазах отпускников. Мало того, что цены на "сараи" и питание заоблачные, так еще и никаких удобств, сервиса и, как следствие, эстетического удовольствия.

Так, на Федотовой косе в Кирилловке, на Азовском море, невдалеке от популярного в округе развлекательного заведения, можно позагорать на солнышке, лежа на теплом песке, который кишит "сюрпризами" – там вам и пластиковые бутылки, и всевозможные пакеты, и очистки. Но самое большое обилие мусора у забора самого заведения. Отдыхающие говорят, что сотрудники развлекательного заведения, видимо, так устали от туристов, что делают все, лишь бы их оттолкнуть куда-нибудь в Турцию или Египет.

К слову, в сети даже появился видеоролик о самом грязном пляже Кирилловки.

После увиденного, шокированные туристы стали активно комментировать видео.

"Честно говоря люди сами виноваты, нет мусорок-зачем делать кучи? носите с собой кульки, и выносите или вывозите туда, где мусорные баки. Вопрос не решается потому, что власти не выделяют денег на должность уборщика. Я такой вывод сделала", - высказалсь Ира Буркеня.

"Чисто не там, где убирают, а там где не мусорят - это понятно, но ... Мы пришли с санаторного пляжа на этот и чтобы найти урну пришлось безуспешно облазить весь пляж, затем когда вышли на дорогу выбросить мусор в урну находящегося там заведения", - ответил автор видео.

"Я была на море у фетодова коса он ужас людей и дитей китають балочки иголки бумажки стакан будылк ето хуже, я там жила в Экватория ну была очень понравилось на море отель дельфины  Дискотека  Американский горка ето было круто а людей ето капец вся грясне китають  спасибо за море ето было супер ещё раз на следующей год. Надо щоб чисто было на пляже а не грясне як Индия", - "с акцентом" высказалась Анастасия Базарная.

"Б/о Таврия мусорки на пляжe eсть, Б/о Коралл - мусорок нeт, рядом подобная свалка, как в видeо, б/о Дорожник2 - мусорок нeт, рядом расположeнные базы, в обе стороны, мусорок тоже нет! Отсутствие мусорок на Федотке, это печалька, так не должно быть. Мы мусор с пляжа носили на мусорку своей базы, которая расположена возле дороги, очень далеко и неудобно", - отметил некто под ником Викинг.

"Люди Свиньи чего уж там. Этот Ролик полезен так что пусть смотрят те, кто на мусорил на свой позор. Правильно зделал что снял этот Позор Украины что до Муссора", - подчеркнул Zheka Like Show.

Читайте также"Сидят в моче зеленой, гадюшник и вонь": туристы показали на видео отдых на Азовских "болотах""На самом деле я не просто снял, чтобы показать какой там срач, а сравнил пляж Кирилловки с пляжем Кирилловки. Ведь может быть иначе ...", - ответил автор видео.

Но не только Кирилловка грешит мусором на пляжах. Там, к слову, жалуются и на воду в Азовском море.

"Болото" в Геническе / скриншот

В Сети разместили видео пляжа в Геническе. Там жалуются на грязную воду.

"Ужас, а не море, мутное, грязное с водорослями, неприятно в такое заходить", - ужаснулась Нататья.

"Я не понимаю зачем купаться в этом болоте если есть счасливцево, стрелковое мы сегодня купались вода как стекло прозрачная?" – вопрошаеет Богдан Фадрик.

"Какой срач на детском пляже!!! Ужас!!" – в шоке некто под ником Весна красна.

Напомним, ранее туристы показали на видео, почему не стоит ехать в Кирилловку. Побережье Азовского моря захватили медузы, и только потому, что вода стала слишком соленой. И если тенденция к повышению солености сохранится, то медузы, скорее всего, продолжат хорошо себя чувствовать на курортах региона.

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туристы мусор пляж Азовское море Геническ Кирилловка новости Украины
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