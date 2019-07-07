"В Турции дешевле, жлобы": туристы поведали о реальных ценах на "сараи" и питание в Кирилловке

7 июля 2019, 15:18

Часто отпускникам приходится выбирать между готовкой пищи, от которой хочется отдохнуть, или дорогими обедами и ужинами в общепитах.

Цены на жилье в Кирилловке от 100 грн за койку в стандарте до 7000 за люксы / Скриншот

Популярный Азовский курорт Кирилловка, на побережье которого ранее расплодились морские блохи, неприятно шокирует туристов заоблачными ценами на питание.

Как рассказывают отдыхающие, на турбазах, расположенных на популярной Федотовой косе, дешевый общепит найти нереально.

Отпускники поведали, что семье из трех человек с ребенком нашла приличный номер за 640 гривен в сутки, но потом обнаружилось, что питание отсутствует как таковое. Каждый номер оборудован крохотной кухней и микроволновкой, также есть большая кухня с плитами.  

И тут начинается самое неприятное – приходится выбирать между готовкой пищи, от которой многим курортникам хочется отдохнуть, или дорогими обедами и ужинами в общепитах. Отдыхающие жалуются, что  за суп, пюре, котлету и кусок рыбы в столовой Кирилловки нужно заплатить 180 гривен. Не трудно подсчитать, во сколько обойдется питание семьи с такими ценами.

Добавим, давеча цены на элитное жильё и "сараи" на одной из баз отдыха Федотовой косы в Кирилловке проверил блогер.

Читайте такжеОтдых становится ближе: Украинцам сняли ограничение на пенсионный возраст и выслугу летНаходится она на первой береговой линии недалеко от Степка.

В этом году разбег цен впечатляет от 100 грн за койку в стандарте до 7000 за люксы на элитных базах отдыха, передает ria-m.tv.

На видео, которое было снято на базе отдыха на Федотовой косе, показаны три категории жилья — люкс, полулюкс и стандарт.

Разбег цен от 120 до 400 грн. с человека.

Нужно отметить, что предлагаемые условия вполне приличные.

В комментариях под видео люди пишут, что в Турции дешевле.

"За такие деньги???? В Турции дешевле. а это просто обрыганная кириловка... фу-фу", - пишет некто под ником Costa Rica.

"Роскошь не то слово - ужас за такое барахло такие бабки, я лучше в красивый отель в Турцию на все включено поеду!", - добавила Яна Лугина.

"Жадность и глупость доморощеных бизнесменов и крышуюших их корупционеров не знает границ Турция за теже деньги в разы . Байками про короткий сезон жлобы оправдывают свою никчемность", - добавил некто Земляк.

Напомним, ранее сообщалось, в Кирилловке туристов поджидает опасная западня.

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