Можно пустить пузыри: в Кирилловке туристов поджидает опасная западня

В Кирилловке нашли опасное место / скриншот

Мужчина, который чудом спасся во время купания, рассказал где в Кирилловке лучше не заходить в воду.

Последние несколько дней в Кирилловке (поселок на берегу Азовского моря) бушевал сильный шторм. В это время несколько взрослых человек, которые умели хорошо плавать, пустили пузыри.

Турист, который чудом спасся во время купания в этот период, попытался объяснить, что на самом деле происходит в воде и почему гибнут люди.

Мужчина рассказал, что купался вместе со стоим приятелем недалеко от берега, а когда подплыл к волнорезу, то почувствовал огромный перепад глубины. Внезапно мужчину подхватило сильное отбойное течение, которое начало тянуть в открытое море.

Мужчина также уточнил, что лично его спасло лишь то, что когда он стал звать на помощь, его услышали и вытащили из опасной западни.

Добавим, что если вы попали в так называемое отбойное течение, которое иностранцы называют Rip Current, то первым делом нужно сориентироваться, чтобы понять, как выбраться из него.

Это течение перпендикулярно берегу, поэтому для выхода нужно плыть параллельно пляжа или под небольшим углом. Ширина обычно около 5-10 метров. Тем не менее нужно плыть в сторону больших прибойных волн, их видно издалека, они с белыми барашками. Они вынесут на берег.

Напомним, ранее сообщалось, на Азове бушует шторм, под удар стихии попали Кирилловка и Бердянск.